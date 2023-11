LABRECQUE, Julien



Le 26 octobre 2023 à 20 h, entouré des siens, s'est éteint paisiblement Julien Labrecque, époux de Nicole Gagnon. Il était âgé de 87 ans. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Nathalie et François, leurs conjoints respectifs, Sylvain Précourt et Chantal Ramsay, ainsi que ses petits-enfants : Jeanne Gosselin et son conjoint Maxime Dubé-Morais, Nicolas Gosselin et sa conjointe Jordan Prichard, Florence Labrecque et son conjoint Gabriel Carrier et, enfin, Alexis Labrecque et sa conjointe Sandrine Chouinard. Il n'aura malheureusement pas eu la chance d'accueillir son arrière-petit-enfant à venir mais ses parents, Jeanne et Maxime, sauront lui rappeler l'amour qu'il lui aurait porté. Il laisse également dans le deuil sa soeur jumelle, Julienne (feu Pierre Fournier), son frère Fernand et sa conjointe Monique Gaudreau ainsi que sa belle-soeur Marguerite Lacroix (feu Réal Labrecque et feu Oscar Leclerc). De la famille Gagnon, il laissera aussi un vide dans le coeur de ses beaux-frères et belles-soeurs Michel Gagnon et Janette Lemieux, Jocelyne Gagnon ainsi que Lily Gagnon et Nicolas Carrier. Il est allé rejoindre les membres de sa famille décédés : ses parents, Emma Morin et Alphonse Labrecque, son frère Roland et sa conjointe Angeline Girard, sa soeur Marie et son conjoint Joseph Labrecque, son frère Réal, sa soeur Christiane et son conjoint Éliel Talbot, son frère Raymond et sa conjointe Huguette Guay, son frère Jean-Marc et sa conjointe Madeleine Gagnon. Il laisse enfin dans le deuil des amis ainsi que des cousins, cousines, neveux et nièces des familles Labrecque et Gagnon ainsi que son grand ami Karl McNeil. La famille tient à remercier le personnel du 8e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour l'accueil, l'empathie et le professionnalisme dont ils ont fait preuve à son égard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis ou au Comptoir alimentaire le Grenier. La famille vous accueillera auà compter de 13h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site web au www.groupegarneau.com le samedi 11 novembre à 17 h, en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet " voir la cérémonie ".