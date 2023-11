DION, Roger



À la Résidence Cardinal-Vachon, le 29 octobre 2023, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roger Dion, époux de madame Colombe Martin, fils de feu madame Azilda Perreault et de feu monsieur François Dion. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lade 13h à 16h.. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Outre son épouse Colombe, il laisse dans le deuil ses fils: Éric (Elaine) et Patrick (Natalie); ses petits-enfants: Maxime, Andréane, Lauriane, Léonie et Yohan; son frère Robert (Charlotte); ses soeurs: Jeannine et Diane (Jean-Paul); ses beaux-frères: Clément (feu Madeleine), Berchmans (Viola) et Luc (feu Esther); l'ensemble des membres des familles Dion et Martin, ainsi que ses ami(e)s. La famille remercie le personnel de la Résidence Cardinal-Vachon, en particulier ceux et celles du 5e et 6e étage. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Centraide Québec et Chaudière-Appalaches et/ou la fondation de votre choix. Des formulaires seront disponibles sur place. Site web : https://www.centraide-quebec.com/