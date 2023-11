BOUCHARD, Père Charles-Henri C.Ss.R.



Le 3 novembre 2023, à l'approche de ses 93 ans, à la Résidence Cardinal Vachon de Québec, est décédé le Père Charles-Henri Bouchard, C.Ss.R. Né à Sainte-Anne-de-Beaupré de Benoît Bouchard et d'Adrienne Côté, le jeune Charles-Henri entre au noviciat Rédemptoriste de Sherbrooke en 1949. Il prononce ses vœux temporaires le 15 août 1950, puis ses vœux perpétuels en 1956. Mgr Panico l'ordonne prêtre le 24 juin 1956, à Aylmer.Suite à une année de stage pastoral, le Père Bouchard quitte pour les missions rédemptoristes du Japon. Il y apprend la langue au Monastère de Kamakura et, dès 1960, les nominations s'enchaînent : Il est tour à tour prêtre-assistant, puis en charge du culte dans les paroisses de Nagasaki, Kanawaga, Nagano, Tokyo, Kyoto. Il occupe les fonctions de Directeur des maternelles Mogi, Suwa Seibo et Okaya Seibo. En plus de son ministère clérical, le père Bouchard multiplie ses implications dans le milieu en tant que responsable des cours de préparation au mariage du diocèse, membre et secrétaire de la Commission Épiscopale Œcuménique, Abbé du Monastère de Tokyo, Recteur du Séminaire de Tokyo et responsable de la Formation, pour ne nommer que celles-ci. Sans oublier les ouvrages et articles, dont il est l'auteur prolifique. En 2004, son âge et son état de santé forcent son retour au Canada. Son zèle missionnaire prend une autre forme alors qu'il poursuit son apostolat auprès de ses confrères malades de l'infirmerie du Monastère de Sainte-Anne-de-Beaupré et des pèlerins au Sanctuaire de la bonne sainte Anne. En 2015, le père Bouchard élit résidence à la maison de retraite Cardinal Vachon. Il y entreprend un essai littéraire sur la culture japonaise et la présentation de l'évangile dans un pays bouddhiste. Il y travaillait toujours au moment où le Seigneur l'a rappelé auprès de Lui. Le Père Charles-Henri Bouchard, C.Ss.R. est allé rejoindre ses défunts parents, Benoît Bouchard et Adrienne Côté, ses frères et sœurs : feu Jeannot, feu Germaine (feu Jean-Denis Bernier), feu Rita, s.c.i.m., feu Paul-André Bouchard, C.Ss.R., feu Pierrette, feu Jean-Claude (Céline Larouche) et feu Michelle. Il laisse dans le deuil sa sœur Gilberte, s.c.i.m., ainsi que ses frères : Rodrigue (Claudette Larouche), Robert (Pierrette Paulin) et Gaston (feu Gilberte Bergeron). Il laisse aussi dans le deuil plusieurs parents et amis. Le samedi 11 novembre, à compter de 12h00 et ce, jusqu'à 13h45, le père Bouchard sera exposé auoù la famille et les Rédemptoristes recevront les sympathies. Une messe de funérailles sera ensuite célébrée à 14h00, à la Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. Le père Bouchard sera inhumé au cimetière paroissial de Sainte-Anne-de-Beaupré sous la direction desPour ceux qui le désirent, vous pouvez offrir vos condoléances via notre site internet au