CÔTÉ, Michel



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 3 novembre 2023, est décédé, à l'âge de 78 ans, monsieur Michel Côté, époux de madame Diane Godbout et fils de feu monsieur Arthur Côté et de feu madame Marianna Roy. Il demeurait à Québec, secteur Beauport. Outre son épouse Diane Godbout, il laisse dans le deuil ses enfants : Daniel (feu Suzanne), France, feu Steve et Dave; ses 5 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants; son beau-frère Yves Godbout (Brigitte Aubin) ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s.Ses cendres seront déposées au columbarium de la Coopérative funéraire La Seigneurie à une date ultérieure. Un merci particulier au personnel de la Résidence La Beauportoise pour leur attention et les bon soins prodigués.