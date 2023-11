ROY, Marcel



À la Maison de Soins Palliatifs du Littoral, le 25 octobre 2023, à l'âge de 75 ans, est décédé Monsieur Marcel Roy, fils de feu Adélard Roy et de feu Irène Dumas. Époux en premières noces de feu Gaétane Chabot et en secondes noces de Gisèle Demers, il demeurait à Lévis. Outre son épouse Gisèle Demers, il laisse dans le deuil ses enfants : Jimmy (Sara Hébert), Yannick (Isabelle Nadeau), Jessy (Laurie Néron); sa belle-fille Marjorie Béchard (Raymond Lavoie); ses petits-enfants : Aurélie, Anthony, Alexis, Benjamin, Maélie; les petits-enfants de son épouse : Juliette et Rose; ses frères et soeurs : feu André (Cécile Simoneau), Jean-Guy (feu Fernande Lapointe) (Edith Blanchet), Yolande (feu Gaston Demers), feu Ida (Réal Dion (Raymonde Fournier)), Gaston (Cécile Mathieu), Ghislaine (feu Gérard Bédard), Régent (Henriette Thibodeau), Benoît (Rollande Gagné), Roger (Ginette Doyon), feu René (Raymonde Larochelle); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Demers : Jean-Yves (Lynn Robitaille), Céline (Marc Robichaud), Ghislaine (Gilles Roy), Michel (Suzelle Breton), Micheline (Réal Lacasse), Gilles (feu Lise Bouffard); les membres des familles Chabot et Béchard ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille souhaite remercier sincèrement tout le personnel du Centre Régional Intégré de Cancérologie de l'Hôtel-Dieu de Lévis et de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour toute leur gentillesse, leur dévouement et la qualité des soins donnés à Monsieur Roy. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis (Don désigné au CRIC) ou à la Maison de Soins Palliatifs du Littoral. La famille recevra les condoléances aude 14h à 17h.