LAMONTAGNE, Jacques



À son domicile, le 30 octobre 2023, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Jacques Lamontagne, époux de dame Carolle Moreault. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 13h à 14h50.Il laisse dans le deuil outre son épouse; ses enfants : Laurie, Nadia (Eric Lemieux et ses enfants : Céleste, William, Delphine et Juliette), Stevens (Carol Ann Desbiens et ses enfants : Jade, Charlee Ann); ses petits-enfants : Edward, Naomie, Rubis, Ryan, Charles, Emily; ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs : Louise (Jean-Guy Pelletier), Denis (Micheline Poirier), Sylvie (Jean-Yves Drolet), Mario (Chantal Roberge), Michel (Odette Morency), Marie-Josée (Stéphan Cauchon), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel des soins palliatifs à domicile du CLSC Orléans pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 av. Belvédère, bureau 214, Québec, G1S 3G3, Tél. 418 683-8666 www.cancer.ca