DIONNE CHAREST Emilienne Caron

Emilienne Caron



À la Résidence Labrie de Saint-Pascal, le 17 octobre 2023, est décédée à l'âge de 88 ans madame Emilienne Caron, épouse de feu monsieur Roland Dionne et en secondes noces de feu monsieur Roger Charest; fille de feu madame Gilberte Morin et de feu monsieur Oscar Caron. Elle demeurait à Saint-Pascal, Kamouraska. La famille recevra les condoléances à lale vendredi 10 novembre 2023 de 19 h à 21 h.et de là au crématorium. Les cendres de Mme Caron seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Rénald (Paulina Pacheco), Francine, André; ses petits-enfants : Étienne (Julie Goyette), Émile (Julie Otis); ses arrière-petits-enfants : William, Kelly-Ann, Mickael. Elle était la sœur de : feu Gilbert (feu Thérèse Dionne), Gisèle (feu Robert Picard), feu Marcellin (Micheline Marengo), Hélène (feu Denis St-Onge), Gaston (Lise Filteault), Simon, Jean-Marc (Thérèse Bérubé), Denis (Lise Tremblay), Suzanne. De la famille Charest elle était la belle-sœur de : feu Lucien (feu Marie-Ange Langelier), feu Roland (feu Madeleine Thériault), feu Thérèse (feu Léopold Lévesque), Jeanne (feu Armand Beaulieu), feu Simone (feu Pierre Langelier), Rita (feu Jacques Laramée); de la famille Dionne elle était la belle-sœur de : feu Rosaire (feu Fernande Morin) (feu Lisette Jobin), Yvonne (feu Clément Lessard), Lucie, Germaine, feu Thérèse (feu Gilbert Caron). Sont aussi attristés pas son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel de la Résidence Labrie de Saint-Pascal pour les bons soins prodigués. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC en l'honneur/en mémoire, CP 460 SUCC K, Toronto (Ontario) M4P 9Z9. La direction des funérailles a été confiée à la