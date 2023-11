BOILY, Linda



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 27 septembre 2023, à l'âge de 66 ans, est décédée dame Linda Boily, épouse de feu monsieur Denis Tremblay. Elle était la fille de feu monsieur Sandy Boily et de feu dame Réjeanne St-Hilaire. Elle demeurait à Beaupré, autrefois de La Pocatière.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité une heure avant la cérémonie, soit de 10h à 11h. Les cendres seront déposées au cimetière de Beaupré sous la direction desElle laisse dans le deuil ses deux filles et son gendre : Sindy et Catherine (Bouraoui Zaanouni); ses petits-enfants : Lovik, Naomi et Lilou; ses sœurs et beaux-frères : Michèle (Charles-André Lelus), Céline (Andy St-Jean), Louise (Franky Richer), Guylaine (Carol Gauthier), Anny et elle était la sœur de feu Ginette. Elle laisse également dans le deuil son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille Tremblay, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement le département de dialyse de l'Hôtel-Dieu de Québec, ainsi que le personnel de l'Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière pour toute l'attention portée envers Linda. Merci également au personnel du service infirmier du Jardin de la Côte pour tous leurs bons soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation cancer du sein du Québec, 279, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 305, Montréal (Qc) H2X 1Y1, https://rubanrose.org/mimpliquer/dons/faire-un-don/