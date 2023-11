LACHANCE, Michel



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 3 novembre 2023, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Michel Lachance, époux de Lise Ouellet, fils de feu Henri Lachance et de feu Thérèse Dompierre. Il était originaire de Beaupré. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Julie (Christopher Zumwalt) et Christian (Marie-Ève Labrie); ses petits-enfants : Zoé, Mia et Alex Chabot, William-Edison et Victoria Lachance; ses soeurs : Lise, Pierrette, feu Monique et Lise Ennis (Jean-Robert Fortin); sa belle-soeur Brigitte Ouellet; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour leur soutien et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral via https://www.mspdulittoral. com/donner/. La famille vous accueillera auà compter de 9h.