GAUTHIER, Nicole



À l'Hôpital Jeffery-Hale, le 28 octobre 2023, à l'âge de 78 ans et 4 mois, est décédée madame Nicole Gauthier, fille de feu dame Lumina Gravel et de feu monsieur Edgar Gauthier. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil sa soeur Rose-Marie et son beau-frère Jean-Pierre Lepage, ses frères, soeurs et ses belles-soeurs: feu Victor et Anne-Marie Miller, feu Lorenzo, feu Maurice et Jeannine Laberge, feu Gilberte et Paul Gravel ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et amis (es). Nous remercions le personnel du centre d'hébergement longue durée du Jeffery-Hale pour son excellent support et pour les soins prodigués pendant de nombreuses années. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h. L'inhumation des cendres aura lieu au printemps 2024 avec la famille immédiate au cimetière St-Charles-Borromée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, av. Belvédère, bureau 305, Québec, Qc, Tél. : 418 527-4294, Courriel : info@societealzheimerdequebec.com, Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.