BOLDUC, Jean-Guy



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 29 août 2023 à l'âge de 94 ans est décédé Monsieur Jean-Guy Bolduc, époux de feu Thérèse Lamontagne et fils de feu Émile Bolduc et de feu Juliette Pouliot. Natif de La Durantaye, Il demeurait à Beaumont depuis 2016. Il laisse dans le deuil ses filles : Nathalie (Martin Fillion), Julie (François Messier), ses petits-enfants : Alexandre Fillion (Stéfanie Morin), Antoine Fillion (Camila Guede), Philippe Messier et Gabrielle Messier (Karl Plourde), ses frères et soeurs : feu Marcel (Marcelle Dumont), feu Lucien (feu Rollande Corriveau), Roger (Yvette Choquette), Sr Ghislaine, feu Gabrielle (feu Jacques Labrie), Loretta (feu Laurent Laplante), Denis (feu Aline Langlois), Lise (feu Michel Renaud), Gérald (Jean-Charles Pelchat), ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lamontagne : feu Omer (feu Jeannette Lamontagne), Jeanne, Berthe, feu Georgette (feu Guy Bertrand), Denise, feu Roland, feu Guy, feu André, feu Philippe, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille souhaite remercier sincèrement tout le personnel du Manoir du Côteau pour toute leur gentillesse, leur dévouement et la qualité des soins donnés à Monsieur Bolduc. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don de la Maison de Soins Palliatifs du Littoral https://www.mspdulittoral.com/donner/. La famille recevra les condoléances àde 13h à 15h où