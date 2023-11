BÉLANGER, Yvan



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 4 novembre 2023, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Yvan Bélanger. Il était le fils de feu Lionel Bélanger et de feu Raymonde Audet. Il était natif et résidait à Lévis.Il laisse dans le deuil ses soeurs: Odette (Gérald Martin) et sa fille Catherine Martin; Anne (Vital Mercier) et leur fils Charles Étienne Mercier. Sont aussi affectés par son décès ses oncles, tantes, cousins, cousines, ses amis du Lac de l'Est ainsi que son grand ami Pierre Michaud, Marie-Claude Labrecque et Jean Pellerin pour leur présence dans ses derniers moments. La famille tient à remercier le personnel du 3ième Étage pour les bons soins et leur chaleur humaine.