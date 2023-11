LÉVESQUE, Jacques



À la Maison Michel-Sarrazin, le 29 octobre 2023, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Jacques Lévesque, époux de madame Lise Boudreault, fils de feu madame Gabrielle Lemelin et de feu monsieur Edgar Lévesque. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 11h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Saint-Charles. Il laisse dans le deuil ses fils Daniel et Mario (Gilbert); ses frères Gilles et Paul; sa sœur Hélène et sa grande amie Carole Lessard ainsi que plusieurs autres parents et amis. Il est allé rejoindre son fils Luc. La famille tient à remercier le personnel de la Maison Michel-Sarrazin, de la Résidence Le Boisé Vanier et de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués et leur bienveillance.