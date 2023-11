LECOURS, Roland



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 octobre 2023, à l'âge de 91 ans et 2 mois, est décédé monsieur Roland Lecours, époux de feu madame Gaétane Lambert, fils de feu dame Jeannette Fortier et de feu monsieur Lorenzo Lecours. Il demeurait à Laurier-Station, autrefois de St-Janvier-de-Joly.Il laisse dans le deuil ses enfants : feu Ghislain (Karine Dubé), Yves, Martin et Lucie (Guillaume Dubois); ses petits-enfants : Roxane Dubois (Justin Bouffard-Huet) et Jennifer Dubois; ses frères et soeurs : feu Marcel (Laurette Lacasse), feu Lucille (feu Ernest Lacasse), feu André (feu Thérèse Bergeron), feu Jean-Charles (feu Louise Guérard), Roch (Rolande Lacasse), Gabrielle, Simone (Rosaire Lemelin), Jean-Claude (Hélène Carrier), Noëlla (Louis Croteau) et Rosanne; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lambert, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel de la Villa Laurence, et un grand merci au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à notre père. Selon ses volontés, Il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h. L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au printemps 2024 avec la famille immédiate au cimetière de St-Janvier-de-Joly. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe, Lévis, Québec, téléphone : 418 835-7188 Courriel : info@fhdl.ca, site web : www.fhdl.ca et Fondation des maladies du coeur et de l'AVC 4715, avenue des Replats, Québec, Québec, tél. : 418-682-6387 Site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.