LANDRY, Bernard Me



Au CHSLD Saint-Augustin, le 21 octobre 2023, à l'âge de 94 ans, est décédé Me Bernard Landry, notaire à la retraite. Il était le fils de feu monsieur Cyprien Landry et de feu dame Alda Duquette. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 10h00 à 11h00.Il laisse dans le deuil, ses frères et soeurs : Hélène (feu Raymond Bernard), feu Hilaire (Fernande Bergevin), feu Andrée (feu Elzéar Beaudoin) feu Jean artiste peintre (Madeleine Filion), feu Bernadette (feu Paul Poitras), sa belle-soeur Monique Bédard; ses neveux : Claude Bernard, Michel Landry, Martin Landry, François Landry, Vincent Landry et Pascal Landry; ses nièces: Charlotte Tremblay (feu Réjean Bernard), Lise Bernard, Josette Landry, Martine Landry, Diane Beaudoin, Brigitte Beaudoin, Sylvie Poitras et Caroline Poitras, plusieurs petits-neveux et petites-nièces, les confrères du Petit Séminaire de Québec (Rhéto 1949-50) et des amis. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Saint-Augustin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, au 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Québec) G1S 3G3, 418-527-4294, www.societealzheimerdequebec.com.