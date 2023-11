BRIÈRE, Jean-Guy



Le 12 octobre 2023, est décédé aux soins palliatifs du Centre hospitalier universitaire de Québec (CHU) à l'âge de 92 ans, monsieur Jean-Guy Brière, né le 7 décembre 1930 à Québec. Il était le fils de feu Evelyn Simard et de feu Arthur Brière. Il était l'époux de feu Rita LeBire. Il demeurait dans le secteur de Charlesbourg à Québec. Il laisse dans le deuil ses enfants : François (Sharl-Anne Dauphinee), Normand, Réal, Line, Luc (Louise Giguère), Linda (André Ratté); ses petits-enfants : Alexandre, Samantha, Simon, Véronique, Marie-Ève, Caroline; ses arrière-petits-enfants : Gabriel, Sura, Laurence, Alexis; ses belles-soeurs de la famille Brière : Jeanne-Mance Tousignant (feu Gérard), Louisette Lavoie (feu André, Serge Binet) et ses belles-soeurs de la famille LeBire : Mariette (Jean-Guy St-Germain), Monique (Yves Roy), Danielle Deslongchamps (feu Yves), Louise Malo (feu Pierre). La famille recevra les condoléances àde 11h à 14h,. La Seigneurie diffusera l'événement funéraire de Jean-Guy Brière le samedi 18 novembre 2023 de 14 h 15 HNE à 15 h 40 HNE. Il vous sera possible de le visionner en direct ou en reprise via https://funeraweb.tv/fr/diffusions/80891. La famille tient à remercier le personnel du CHU de Québec pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, site : www.coeuretavc.ca, tél. : 1-888-473-4636.