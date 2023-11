FLUET, Chantale



À la Maison Michel-Sarrazin, le 29 octobre 2023, à l'âge de 60 ans, est décédée madame Chantale Fluet. Elle était une enseignante aimée et dévouée, elle qui a passé de nombreuses années à l'école secondaire de La Seigneurie. Elle était la fille de feu monsieur Wilfrid-Émile Fluet et de feu madame Annette Blanchette. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 10h au centre commémoratifMadame Fluet laisse dans le deuil sa fille Lauralee Fluet-Gagné ; sa soeur Lynne ; son beau-frère Dominique Lacasse ; ses grands amis Robert April et Lise Breton ainsi que plusieurs collègues, parents, ami(e)s et membres de la famille Gagné. Un remerciement spécial au personnel de la Maison Michel-Sarrazin pour leur dévouement et les bons soins prodigués ainsi qu'à celui des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel Sarrazin, 2101 Chemin Saint-Louis, Ville de Québec, QC G1T 1P5 www.michel-sarrazin.ca