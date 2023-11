VERREAULT, Gertrude



À l'hôpital St-François d'Assise, le 19 octobre 2023, à l'âge de 92 ans et 11 mois, est décédée madame Gertrude Verreault, épouse de feu monsieur Roland Desrochers, fille de feu madame Elmina Huot et de feu monsieur Jules Verreault.et la famille sera présente une heure avant la cérémonie pour recevoir les condoléances. Par la suite, l'inhumation des cendres se fera au cimetière de Château-Richer. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Johanne (Raymond Rodrigue), Louise, feu Alain et Martine (Lucien Laflamme) de même que ses petits enfants: Jonathan (Julie Migneault), Maxime, Katherine (Jean-Christophe Samuel), Josianne ainsi que ses arrière-petits-enfants Evan, Olivier, Raphaël, Emma, Xavier, Clara et sa complice de toujours Camille. Elle laisse aussi dans le deuil sa belle-sœur Marcelle Gagnon (feu Noël Verreault) ainsi que de nombreux neveux et nièces. Un remerciement spécial à tout le personnel de la résidence des Chûtes (Boischatel) et également au personnel de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital St-François d'Assise pour les bons soins prodigués.Direction des funérailles: