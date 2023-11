BLOUIN, Roger



Aux soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 29 octobre 2023, à l'âge de 87 ans et 4 mois, est décédé monsieur Roger Blouin, époux de feu madame Jeanne Dumont, fils de feu madame Maria Plante et feu monsieur Georges Blouin. Il demeurait à Lévis à la Résidence Les Marronniers.Il est allé rejoindre ses frères et soeurs qui l'ont précédé et il laisse dans le deuil 2 belles-soeurs : feu Jean-Paul (feu Simone Tremblay), feu Adrien (feu Françoise Hallé), feu Armand (feu Lucille Fraser), feu Marguerite (feu Gérard Blouin), feu Raymond (feu Thérèse Ménard), feu Charles-Henri (feu Liliane Hallé), feu Pauline (feu Jean-Marc Joncas), feu André (Jeanne-d'Arc Guay), feu Lucien, son jumeau feu Jacques (feu Pierrette Gosselin), feu Roland (feu Lorraine Girard), feu Louise et feu Marcel (Agathe Bouchard). Il laisse dans le deuil sa filleule Anne Blouin (Jean Couillard), son neveu Jacques Blouin (Denise Martel) ainsi que plusieurs neveux, nièces de la famille Blouin, cousins, cousines de la famille Plante, les membres de la belle-famille Dumont et ami(e)s. Il laisse également dans le deuil François Desmeules (Agathe Deschamps) et sa fille Juliana Desmeules. La famille tient à remercier le personnel de l'unité de soins à la Résidence Les Marronniers pour l'avoir accompagné avec bienveillance dans les 2 dernières années de sa vie. Un merci spécial à l'équipe de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis où il est décédé dans la dignité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la, de 14h à 16h.. L'inhumation des cendres se fera au mausolée du cimetière Mont-Marie à une date ultérieure.