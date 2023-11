GAGNON, Lorraine Chantal



Au Centre d'hébergement Côté Jardins, le 21 octobre 2023, à l'âge de 92 ans et 1 mois, est décédée madame Lorraine Chantal, épouse de feu monsieur Marcel Gagnon, fille de feu madame Marie Cardinal et de feu monsieur Jules Chantal. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 15 h 45.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Roger (Lise Darveau), Jacques (Lise Lacasse), Alain, feu Johanne (Denis Boivin), Richard (Sylvie Lacroix), Robert (Chantale Langlois), Sylvie et feu Stéphane; ses petits-enfants: Sébastien, Charles-Érick, Jean-François, Olivier, Mathieu, Sophie-Anne, Léandre, Audrey, Émilie, Jérôme, Mélissa, David, Maxime, Patrick et Estéban et ses 21 arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs : feu Gemma, feu Raymond, feu Claude, feu Jules-Henri, Monique, feu Charles-André, feu Jean-Marc, feu Ghislaine, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille aimerait remercier le personnel du CHSLD Côté Jardins, tout particulièrement le personnel du 5e étage pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Comité des bénévoles Les Jardins du Haut St-Laurent, téléphone : 418 688-1221, site web : www.jardins-hsl.com et Société Alzheimer de Québec, téléphone : 418 527-4294, site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.