POULIN, Jean-Blaise



À l'hôpital régional de Portneuf, le 18 octobre 2023, à l'âge de 87 ans et 6 mois, est décédé monsieur Jean-Blaise Poulin, conjoint de dame Yvonne Mathieu et époux en premières noces de feu dame Marie-Reine Mayrand. Il était le fils de feu monsieur André Poulin et de feu dame Marie Perron. La famille recevra les condoléancesde 13 h 30 à 14 h 30.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Outre sa conjointe, monsieur Poulin laisse dans le deuil ses enfants : Marie-Claude (Carl Morin), Michelle (Michel Bélanger) et Bruno (Emily Lucas); ses petits-enfants : Marie-Jeanne (Edward Poulin), Philippe (Meyranie Lacroix), Olivia, Béatrice, Loïc, Édouard et Léa; sa sœur Raymonde (Marc Boulianne) et il est allé rejoindre ses sœurs et son frère disparus; sa belle-sœur Hélène (Réjean O'Connor), son beau-frère Jacques et son beau-fils Mario Groleau; tous ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Mayrand ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier les préposé(e)s et les infirmières de l'unité de soin palliatif de l'hôpital régional de Portneuf pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer. https://www.societederecherchesurlecancer.ca/fr