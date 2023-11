CASTONGUAY, Lise



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 28 octobre 2023, à l'âge de 76 ans, est décédé madame Lise Castonguay, fille de feu madame Fernande Bonneau et de feu monsieur Laurent Castonguay. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil sa fille Josée; ses petits-fils adorés Ludovic et Alexis; ses soeurs Nicole (Pierre Desjardins), Ginette (feu Allen Allison); son neveu et sa nièce Yannick et Katy, ainsi que ses ami(e)s et le père de sa fille Jacques Jobin. Selon ses volontés, il y aura aucun événement funéraire, mais les parents et amis qui le désirent sont invités à lui rendre hommage chacun à leur façon. Un remerciement particulier à sa soeur Nicole et son conjoint Pierre pour leur soutien et leur présence durant les dernières années.