ROBITAILLE, Marguerite



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 27 octobre 2023, à l'âge de, est décédée madame Marguerite Robitaille. Elle était l'épouse de feu Marc Sévigny, fille de feu Léandre Robitaille et de feu Marie-Ange Lefebvre. Originaire de Saint-Romuald, elle demeurait à Saint-Agapit. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Yvon (Gisèle), Gaétane, Céline, Claire, Marlène (Réjean) et Lise (Valmont); ses petits-enfants : Nathalie, Sylvia, Sébastien, Katthy, Cynthia, Priscilla, Marie-Pier, David, Alexandre et Steeven; ses arrière-petits-enfants : Jessica, Jason, Jimmy, Anne-Marie, Marc-Antoine, Océane, Samuel, Héléna, Nathan, Charles, Léane, Judy, Danahée, Élodie, Émy-Lee, Kora-Lee, Frédérique, Eloi, et Léo; ses arrière-arrière-petits-enfants : Allison, Noah et Janaève. Elle laisse également dans le deuil ses frères et soeurs : feu Olivette, feu Madeleine, feu Georgette, feu Berthe, feu Simone, Claire, feu Robert, feu René, feu Lucien, feu Maurice et feu Noël; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Sévigny : feu Paul, feu Lionel, feu Jacques, feu Rolande, feu Willie, feu Ida, feu Conrad, feu Gilberte, Yvette, Claude, feu André et feu Marcel; ses amis de la Villa Saint-Agapit; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera auà compter de 10 h.Si vous désirez assister virtuellement aux funérailles, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site web au www.groupegarneau.com le samedi 11 novembre à 13 h, en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet " voir la cérémonie ".