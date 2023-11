ALARIE, Hélène



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 octobre 2023, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Hélène Alarie, conjointe de monsieur Robert McKenzie, fille de feu Dr Albert Alarie et de feu Ernestine Lizotte. Elle demeurait à Saint-Jean-Chrysostome. Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants : Gabriel Thibault (Suzy El-Azab), Elise Thibault et Fabienne Thibault (Eric-Jan Zubrzycki); ses petits-enfants : Pierre-Luc et Catherine, Christophe et Béatrice, Gaëlle et Eloi, et leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants : Léonard et Simone; le frère de son conjoint Donald McKenzie; les enfants de son conjoint : Francis McKenzie (ses fils Alexandre et Félix) et Tristan McKenzie; sa soeur Violette Alarie; son cousin Claude Lizotte; ; le père de ses enfants Gilles Thibault; ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CLSC de Saint-Romuald et du 7ème étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer., où la famille sera présente pour vous accueillir à compter de 10 h 30. Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site web au www.groupegarneau.com le samedi 11 novembre à 13 h 30, en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet " voir la cérémonie ".