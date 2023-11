Valérie Garneau





C'est avec regret que nous vous annonçons le décès de Valérie Garneau, survenu le 5 novembre 2023, en douceur, à sa résidence, à l'âge de 49 ans. Elle était l'épouse de Joël Philibert et la fille de Rollande Roy et Jean Garneau. Native du Cap-de-la-Madeleine, elle demeurait à Lévis (secteur Saint-Romuald).Elle laisse dans le deuil, outre son époux et ses parents, ses enfants dont elle était si fière : Gabriel (Camille Dion), Raphaël et Laurence (Mathieu Champigny), sa soeur Marie Eve (Owen St.John), ses beaux-parents : Louyse Jubinville et André Philibert, son beau-frère Dany (Marjolaine Gilbert), sa filleule Kennedy St.John, ses neveux et nièces : Andréa (Vincent), Guillaume (Maude) et Dominic Philibert, Lennox, Phoenix et Madden St.John, sa grande amie de toujours Karen Robin-Lemieux (Stefan Lebel) et sa mère Nicole Robin (feu Jean Lemieux), sa dame de compagnie Véronique Lapointe qui lui aura permis de demeurer dans le confort de sa maison, son fils d'accueil Samual Nazal Asfura, sa marraine et son parrain Guyta Roy et Henry Cantin ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, collègues de travail et nombreux ami(e)s.Elle aura été entourée d'amies précieuses qui l'auront accompagnée jusqu'à la toute fin et nous tenons à les remercier chaleureusement : Julie Larochelle, Éliane Trudel, Marise Cliche, Louise Gingras, Julie-Suzanne Doyon et Sr Monique (Soeurs de la Charité Saint-Louis).Valérie laisse derrière elle toute une communauté d'affaires et nombreux confrères du domaine funéraire où elle aura été une source d'inspiration et de dépassement. Elle était une philanthrope exemplaire impliquée dans sa communauté. Depuis maintenant cinq ans, elle était atteinte d'atrophie multisystémique, ce qui malheureusement aura été son plus gros et dernier défi. Fidèle à elle-même, elle aura utilisé cette épreuve pour créer sa fondation et faire connaître cette terrible maladie.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fonds philanthropique Valérie Garneau - Unis pour l'AMS.Sa famille vous accueillera au :le mardi 14 novembre 2023 de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le mercredi 15 novembre 2023 à compter de 11h.. Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site web au www.groupegarneau.com le mercredi 15 novembre à 15 h, en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet " voir la cérémonie ".