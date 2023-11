DUMONT, Jean-Charles



À son domicile, le 25 octobre 2023, à l'âge de 79 ans et 5 mois, est décédé monsieur Jean-Charles Dumont, fils de feu madame Georgiana Gagnon et de feu monsieur Charles Dumont. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lale samedi 18 novembre 2023, de 9h30 à 11h.L'inhumation des cendres se fera au Cimetière Saint-Georges de Cacouna à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil ses enfants : Pierre Dumont (Nancy Corbeil) et Caroline Dumont; ses petits-enfants : Elizabeth et Stéphane; il était le frère de : feu Rita, feu Dollard, Annette (feu Arthur D'Amours), Laurent (Charlotte Patoine), feu Yvette (feu Omer D'Amours), Réjeanne (Jules-Henri D'Auteuil), Paul-Aimé (Marielle Roy), Suzelle (feu David Thériault), Lucie (feu Victor Thériault), Georgette (feu Raynald Landry), feu Rodrigue (Jocelyne Lévesque), André (Michèle Latouche), Monique, Julienne (Edouard Lévesque) et Roger (Lisette Gaudreault); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, adresse : 625, avenue du Président-Kennedy, bureau # 402, Montréal, Québec, téléphone : 1-866-343-2262, courriel : info@src-crs.ca, site web : www.societederecherchesurlecancer.ca.