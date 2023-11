GUMIEL SAËZ, Christiane



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Madame Christiane Gumiel survenu aux soins palliatifs de l'hôpital Saint François-d'Assises le 18 octobre 2023 à l'âge de 88 ans. Elle était l'épouse de feu Monsieur Cyrille Saëz, la fille de feu Monsieur Émile Gumiel et de feu Madame Dolores Ortega ainsi que la soeur de feu Émile, feu René et feu Hélène. Elle laisse dans le deuil ses enfants adorés Annie (Denis Quiriault), Marc (Chantal Langevin), Sylvie (Simon Roberge), Nathalie (Normand Bédard), son beau-petit-fils Giovanni Langevin (Sarah-Ève Lafrenière et Inès Langevin), ses frères Christian (Fabienne Dedieu) et Daniel ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis. Ses enfants tiennent à remercier le personnel et la docteure Gagnon des soins palliatifs de l'hôpital Saint François-d'Assises pour les bons soins prodigués. La famille recevra les condoléances à lade 16 h à 17 h 30.Ses cendres seront mises au Columbarium de la Seigneurie.