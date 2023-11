BOIVIN LAROSE, Louisette



Le 22 octobre 2023, est décédée Louisette Boivin (Larose), à l'âge de 86 ans, épouse d'Édouard Larose. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Louise (Benoit Robitaille), Denis (Lucie Simard), Annie (Daniel Bonneau) et Jean-Yves (Nancy Morin); ses petits-enfants : Charles, Alexandre, Maxime, Jonathan, Chloe, Cedric, Keven et Anthony; ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs ainsi qu'autres parents et amis. Les condoléances auront lieude 9h30 à 11h30,et d'un goûter de 12h à 14h auVos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec: https://rubanrose.org/mimpliquer/dons/faire-un-don/