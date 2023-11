Actes antisémites: une nouvelle université montréalaise ciblée

Des affiches antisémites qui ont circulé sur les réseaux sociaux et invitaient la communauté étudiante de McGill à soutenir une manifestation pour Gaza ont été dénoncées par le principal et vice-chancelier de l’université anglophone Deep Saini.

Ces affiches invitaient les étudiants à participer à une «Journée nationale d’interruption» en soutien d’une «marche pour Gaza» et montraient un groupe de personnes donnant des coups de pied et fracassant des vitres, est-il écrit dans une lettre envoyée jeudi à l’intention des étudiants et à laquelle l’Agence QMI a eu accès.

Les affiches ont été placées en vue d’une manifestation prévue jeudi 9 novembre, date qui correspond également au 85e anniversaire de la Nuit de cristal, le nom donné aux attaques perpétrées par l’Allemagne nazie, durant lesquelles des groupes ont saccagé les vitres de synagogues et de commerces juifs, a rappelé le principal.

«Si la manifestation a lieu, elle devra se dérouler de manière pacifique. Je souhaite rappeler, à toutes et à tous les étudiants, leur obligation de se conformer à l’article 6 du Code de conduite de l’étudiant et procédures disciplinaires, et rappeler à l’ensemble de nos collègues, les obligations qui sont les leurs en vertu des règlements et des conventions collectives de l’Université», a ajouté M. Saini, au lendemain des deux manifestations en appui à Israël et à la Palestine qui ont dégénéré en affrontement mercredi, à l’Université Concordia.

«J’ai déclaré que le cadre universitaire doit faire une large place à la liberté d’expression, de réunion et d’opinion. Cela dit, ces libertés ne sont certes pas absolues. L’exercice de ces libertés peut dévier et de fait être exclu de la protection conférée par nos politiques, ce qui est manifestement le cas ici», a affirmé le principal, appelant le corps professoral à faire preuve de tolérance pour les étudiants qui craindraient de se rendre sur le campus jeudi.

De plus, deux écoles juives du quartier Côte-des-Neiges ont été ciblées par des coups de feu dans la nuit de mercredi à samedi.