TREMBLAY, Jacqueline



Jacqueline nous a quittés le 24 octobre 2023 à l'âge de 91 ans à l'Hôtel-Dieu de Québec. Elle est partie en douceur accompagnée de ses proches. Elle a rejoint son conjoint Jacques Pednaud et ils sont à nouveau réunis pour jouer au golf, chanter et surtout danser.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 11h30 à 14h30.Il sera possible de visionner la webdiffusion de la cérémonie, en direct ou en différé, via son avis de décès sur le site web de la Coopérative funéraire des Deux Rives. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au Cimetière Notre-Dame-de-l'Annonciation. Elle laisse dans le deuil ses trois fils adorés : Martin (Anna Moldovan), Michel (Diane St-Laurent) et Stéphane (Mélanie Robitaille); ses deux petits-fils : Étienne (Mélissa Boucher), Louis-Philip (Noémie Vallières) ainsi que son arrière-petit-fils Kaïlan Boucher. Elle laisse également dans le deuil sa soeur Fernande ainsi que ses beaux-frères par alliance : Yvon Girard et Henri-Paul Pednaud. Son départ touche également plusieurs neveux et nièces: Gilles, Hélène, Josée B., Marc, Josée G., Line, Nancy, Gaétan et Serge ainsi que ses cousins, cousines, amis et connaissances. Elle est allée rejoindre ceux et celles qui l'ont précédée : Marcelin (Laure-Marie), Bernadette (Dollard), Roland (Gemma), Thérèse, Jeanne (Guy), Gemma (Émile), Blandine (Roger) et Claudette. Nous tenons à remercier toute l'équipe du Manoir du Château et du CLSC Orléans ainsi que Stéphane pour les moments précieux et le temps passé avec elle les dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, adresse 2700, ch. des Quatre-Bourgeois, Québec, Qc, téléphone : 418 656-4999, courriel : info@fondation-iucpq.org, site web : www.fondation-iucpq.org.