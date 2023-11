DIONNE, Gilles



Au CHSLD de St-Raphaël-de-Bellechasse, le 29 octobre 2023, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Gilles Dionne, époux de madame Marie-Reine Gagné. Il était le fils de feu Évangéliste Dionne et de feu Marie-Blanche Laterreur. Il demeurait à St-Charles-de-Bellechasse, natif de Thetford Mines.La famille recevra les condoléances en lle jeudi 16 novembre 2023, de 19h à 20h30 etde 12h à 13h45.et de là, au crématorium. Il laisse dans le deuil, outre son épouse madame Marie-Reine Gagné, ses enfants : Michel, Mario (Jalila Loughzal) et Sophie (Jocelyn Côté); ses petits-enfants : Anthony Dionne (Gail Deneault Lévesque) et Alexis Dionne (Ann-Frédérique Pouliot), Jonny, Julie G., Vanessa, Rebecca, Kathy, David, Samuel, Amir et Ismaël Dionne ainsi que ses arrière-petits enfants et Stéphanie Beaumont. Il était le frère de : Laval (Monique Giguère), Cécile (feu Louis-Philippe Patry), feu Roger, Gervaise (François Laliberté) et Claude (Jacqueline Goupil). De la famille Gagné, il était le beau-frère de : feu Léopold (Denise Charbonneau), feu Laurier, feu Lauréat (feu Jacqueline Turcotte), Simone (feu Germain Turmel), feu Martin (feu Nézilda Nadeau), feu Michel (Gaétane Caron), feu Cécile (feu Aurèle Legault), Suzanne (feu Lionel Turmel), Hélène (Jean-Guy Giguère), Carmelle (feu Jean-Pierre Gagnon) et Lévis (Rita Jacques). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ainsi que M. Gilles Roy (Marie Turgeon), Gilles Gaudreault et autres parents et ami(e)s. Remerciement spécial au CHSLD de St-Raphaël pour leurs excellents soins et leur dévouement auprès de M. Dionne tout au long de son séjour. La direction des funérailles a été confiée à la