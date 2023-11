Appendicite: les médecins lui auraient retiré le mauvais organe

Un Américain poursuit des membres du personnel médical d'un centre de médecine universitaire qu’il accuse de lui avoir retiré le mauvais organe lors d’une chirurgie liée à une appendicite.

Un homme de 72 ans nommé George Piano a ressenti des douleurs abdominales et s’est présenté au centre médical de l’Université de Washington le 6 décembre 2022.

Les médecins lui ont diagnostiqué une appendicite, mais selon les documents judiciaires consultés pas USA Today, deux chirurgiens auraient retiré une partie de la diverticulite du colon du patient plutôt que son appendice enflé lors de la chirurgie.

Son appendice étant toujours dans son corps, M. Piano aurait par la suite continué à ressentir d’importantes douleurs à l’abdomen.

«Quand je me suis réveillé et que les médicaments ont commencé à ne plus faire effet, j’étais dans une douleur bien pire que celle qui m’avait amené à l’hôpital», avance M. Piano.

Deux jours plus tard, des imageries effectuées à l’hôpital auraient démontré que son appendice se trouvait toujours présent dans son abdomen.

Une autre chirurgie subie le jour même aurait finalement permis de retirer l’appendice, mais les dommages effectués au patient auraient fait en sorte qu’il aurait passé pas moins de 53 jours à l’hôpital au cours de la dernière année.

Ces péripéties auraient causé de l’anxiété, une importante perte de poids et une perte de mémoire à court terme.

«Je me sens très chanceux d’être encore en vie, dit-il. On ne veut pas que ça arrive à quelqu’un d’autre. Il faut que quelqu’un prenne la responsabilité pour ce qui s’est passé.»

De son côté, le département de médecine de l’Université de Washington affirme à USA Today ne pas pouvoir commenter ce dossier étant donné qu’il ira devant les tribunaux.