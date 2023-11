ROY, Fabien



Entouré de sa famille, au CHSLD de Beauceville, le mardi 31 octobre 2023, s'est éteint paisiblement à l'âge de 95 ans et 6 mois, monsieur Fabien Roy, époux de madame Pauline Lessard. Il était le fils de feu Fridolin Roy et feu Anna-Marie Goulet. Il demeurait à Saint-Georges et était natif de Saint-Prosper. Tous nous conserverons le souvenir d'un homme chaleureux, disponible et soucieux du bien-être d'autrui. Il a porté la Beauce partout où il est passé à titre de député de Beauce et de Beauce-Sud et chef du Crédit social du Canada (1970-1980). Toujours impliqué socialement dans sa région et dans de nombreuses oeuvres caritatives, il est le président-fondateur de la Croisée des chemins de Saint-Georges. À sa retraite, il a fondé le Village des défricheurs de Saint-Prosper et a prononcé de nombreuses conférences, toujours dans le but de faire connaître la Beauce. Monsieur Fabien Roy sera exposé à lale vendredi 17 novembre de 13h30 à 16h et en soirée de 19h à 21h ainsi que le samedi, jour des funérailles, à compter de 9h.) et de là, au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil, outre son épouse madame Pauline Lessard, ses enfants : Brigitte (François Scully), Jean-François (France Bellegarde), Madeleine et Véronique Roy; ses petits-enfants : Olivia Scully (Christian Quiroz Flores), William Scully (Mélodie Lauzier), David Scully, Nicolas Roy (Allycia Paquet) et Philippe Roy. Il était le frère de : feu Marie-Marthe, feu Jean-Roch, feu Françoise (feu Raoul Pruneau), feu Bernadette, feu Jean-Eudes, feu Marie-Reine (feu Maurice Gélinas), Paul-André (Monique Cliche), feu Yvan (feu Ursula Schley), Gérard (Évangéline Morissette), Lise, Blanche (feu Marcel Dion), feu Claire (Michel Giroux), Hugues (Nicole Beaudet), feu Huguette (André Morissette), feu Raymond, feu Suzanne, Régis (France Talbot) et feu Louise Roy. Il était le beau-frère de : Marthe (Bernard Dionne), Claire (Michel Turcotte), feu Grégoire et Gabrielle Lessard (Alain Martel). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, des cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement les préposés du CLSC Saint-Georges et tout le personnel (préposés et équipe médicale) du CHSLD de Beauceville pour la qualité et les bons soins qu'ils lui ont prodigués avec le plus grand respect. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Paroisse Saint-Georges de Sartigan pour la communauté de Saint-Georges, 1890, 1ere avenue Clermont-Pépin, Saint-Georges G5Y 3N5.