DIONNE BÉDARD, Micheline



À l'Hôpital L'Enfant-Jésus de Québec, le 28 octobre 2023, est décédée, à l'âge de 82 ans, madame Micheline Dionne, épouse de monsieur Raymond Bédard et fille de feu monsieur Gérard Dionne et de feu madame Lorraine D'Amours. Elle était native de Montmorency et demeurait à Québec secteur Charlesbourg. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils : Daniel (Barbara Bédard) et Michel (Diane Lefebvre); son petit-fils William Bédard; ses frères et soeurs : Jean-Claude, feu Lucien (Jacqueline Toupin), Ginette, feu Gisèle, Gilles (Nicole Valcourt), feu Raynald (Denise Labbé); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bédard : feu Jean-Claude (feu Ruth Hall), André (Colette Marceau), Pierrette (feu Larry Lusier), feu Jacqueline (feu Jacques Dorval), Pauline (Gilles Godin), feu Marcel (Aline Ouellet), Gaston (Louise Lavoie), Micheline (feu Pierre Léonard) et feu Ginette; ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie à l'église soit à compter de 9h30. Ses cendres seront déposées au columbarium de la coopérative La Seigneurie à une date ultérieure. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, Site : www.coeuretavc.ca, Tél. : 1-888-473-4636.