NADEAU, Huguette Poulin



Aux soins palliatifs du CHSLD de Sainte-Marie, le 13 octobre 2023, à l'âge de 86 ans, paisiblement et entourée de sa famille, est décédée Mme Huguette Poulin, épouse de M. Normand Nadeau, fille de feu Robert Poulin et de feu Laura Marceau. Elle demeurait à Vallée-Jonction. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Michèle Cloutier), Johanne, Stéphane (Denise Drouin) et Patrice (Isabelle Tétrault); ses petits-enfants : Dominique Nadeau (Stephan Vachon), Marie-Pier Sauvé (Marc-André Greffard), Emilie Sauvé (Jonathan Charbonneau), Olivier Sauvé, Samuel Nadeau (Marie-Laurence L'heureux), Frédéric Nadeau (Anne-Marie Noreau), Juliette Nadeau et Christophe Nadeau; ses arrière-petits-enfants : Alice et Victor Greffard, Justin et Elliot Lanciault, Emma, Olivia et Charles Nadeau. Elle était la soeur de feu Roger (Agathe Jacques), Pauline (Jean-Paul Lessard), Raymonde (Pierre Gaumond), feu Colette (feu Ephrem Tardif), Jacques (Diane Poulin) et Francine (Denis Drouin). Elle était la belle-soeur de feu Jacqueline (feu Edgar Nadeau), Yvon (Marguerite Cloutier), Georgette (feu Réal Nadeau), Paul-Marcel (Odile Poulin), feu Huguette (feu Léo Tardif), Gilberte (Clermont Sylvain), Monique (feu Raymond Laflamme), Jean-Guy (Gisèle Giguère), Jacques (Solange Thibodeau) et Patricia (feu Guy Laliberté, Marc Giroux). Elle laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces ainsi que plusieurs ami(e)s.La famille recevra les condoléances au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie de Vallée-Jonction : vendredi, le 10 novembre de 19 h à 21 h, samedi, jour de la célébration, à compter de 9 h. La direction a été confiée à laLa famille désire remercier tout le personnel de la Résidence de Sts-Anges et de la Villa du Cap de Vallée-Jonction ainsi qu'un merci tout particulier au personnel des soins palliatifs du CHSLD de Ste-Marie. Plusieurs anges l'ont accompagnée tout au long de ses derniers mois et nous les remercions pour leur grand dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Groupe d'Accompagnement Jonathan (119, rue Brochu, Scott, Qc, G0S 3G0) : https://www.groupejonathan.ca/faire-un-don.