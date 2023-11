RUEST, Camille



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 26 octobre 2023, est décédé à l'âge de 81 ans et 4 mois monsieur Camille Ruest, époux de madame Lise Bouchard; fils de feu madame Jeanne-D'Arc Courcy et de feu monsieur Armand Ruest. Il demeurait à Lévis, autrefois à Saint-Gabriel-Lalemant, Kamouraska. La famille recevra les condoléances à la, dès 10 h., suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil son épouse, Lise Bouchard; ses enfants : Sophie (Dany Mercier), Kathy (Harold Lévesque), Julie; ses petits-enfants : Joey, Nina, Vanessa (Maxime Pouliot), William; ses arrière-petits-enfants : Élisabeth, Émile, Agathe. Il était le frère de : Jean-Guy (Madelaine Ménard), feu Gilles (Nicole Auger), feu Marielle (feu Gaby Roussel) (feu Antoine Ouellette) (Christian Malenfant), Catherine (Henri Beaulieu), Ginette, feu Marie-France, Laurette, Danielle (André Moore), Denis (Dominique Angers), Clément, André (Hélène Tardif), Clémence (Bernard Roussel), feu Frank et le beau-frère de : feu Marcelle (feu Donald D'Anjou), feu Louis-Georges (feu Armandine Lavoie), Benoit (Laure-Aline Lévesque), feu Armand (Alida Meunier), feu Roland, Fortunat (feu Louise Gagnon), feu Raymond (feu Raymonde Harton), Jacques (Johanne Morin), feu Pierre (Aline Lévesque), Pierrette, Louise (Richard Pelletier). Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés à l'équipe de dialyse de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la