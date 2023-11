LESSARD, Suzanne



Au Centre d'hébergement Champlain-de-Chanoine-Audet, le 23 septembre 2023, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Suzanne Lessard, épouse de feu Maurice Perron. Née à la Durantaye, le 15 avril 1933, elle était la fille de feu Annie Bélanger et de feu Joseph Lessard. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Louise et Michel (Lise Rainville); ses petits-enfants : David Cloutier et Sophie Cloutier (Sébastien Simard-Desroches), Philippe Perron (Claudia Leblanc) et Olivier Perron (Nicole White); ses arrière-petits-enfants : William Leroux-Cloutier, Charlotte Cloutier-Desroches, Charles, Antoine, Amélie et Camellia Perron; ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs ainsi que neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille recevra les condoléances une heure avant. Ses cendres seront ensuite mises au Columbarium de la Seigneurie. La famille souhaite remercier sincèrement toute l'équipe du Centre d'hébergement Champlain-de-Chanoine-Audet pour les bons soins apportés.