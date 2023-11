LECLERC, Gisèle



Au C H U de Québec - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 25 octobre 2023, à l'âge de 78 ans et 7 mois, est décédée madame Gisèle Leclerc, épouse de monsieur Lauréat Frenette, fille de feu madame Germaine Frenette et de feu monsieur Paul-Eugene Leclerc. Elle demeurait à Québec. Outre son époux, elle laisse dans la tristesse de son départ sa fille Nathalie Frenette; ses petits-enfants Dale Bernard (Krystina Dessureault), Christopher Bernard (Florence Gauvin) et ses arrière-petits-enfants Maëva et James Bernard. Elle laisse également dans le deuil ses frères et soeurs Micheline, André (feu Ginette Laplante), Michel (Marcelle Lachance), Pierre et Diane; ses beaux-frères et belles-soeurs Aline (feu Raymond Leclerc), Christiane (Jean-Guy Trudel), Jocelyn (Brigitte Croteau), Céline (Pierre), Line ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis (es).La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 14h45.La famille remercie le personnel de l'urgence et de l'unité de cardiologie de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, cancerquebec.ca .