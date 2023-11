MORIN, Lucille



Le 26 octobre 2023, à l'âge de 87 ans, est décédée entourée de l'amour de sa famille, madame Lucille Morin, épouse de Marc Dumont. Elle était la fille de feu Albert Morin et de feu Marie Gouin. Elle demeurait à Saint-Étienne (Lévis). La famille recevra les condoléancesà compter de 13h jusqu'à 14h auElle laisse dans le deuil ses enfants : Jocelyne, Ginette (feu Camille Fréchette) (Mathieu Chabot), Martine (Guy Boucher), Marise (Jacques Morasse), Éric et sa conjointe; ses petits-enfants : Yan, Dorianne, Karl, Mirko, Kevi, Nicko ainsi que plusieurs arrière-petits-enfants. Sont également affectés par son départ ses frères et ses soeurs : feu Laurianne (feu Jean-Paul Beaulieu), Aline (feu Onias Cyr), feu Florian, Cécile (Fernand Caron), feu Rénald (feu Gisèle Houde), feu Bertrand (Laurence Gouin), Jean-Guy (Jocelyne Vaillancourt), feu Lise (Michel Bilodeau); Alain (Pierrette Bergeron), les membres de la famille Dumont ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s.