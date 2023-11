SAMSON, Pierre B.



À Wilson, en Caroline du Nord, le 22 septembre 2023, à l'âge de 66 ans, est décédé monsieur Pierre B. Samson, époux de madame Joan Lourdes Malone. Il était le fils de feu monsieur Benoit Samson et de feu madame Laurette Goyette. Outre son épouse, il laisse dans le deuil son frère Jacques Samson (Andrée Collet); ses nièces : Isabelle Samson (Jean-François Proteau), Geneviève Samson (Gaëlec Simard) et Marie-Élise Samson (Nicolas Watters); ses petits-neveux et petites-nièces : Lianne, Saïma, Jeanne, Rose, Laurier, Juliette, Flavie et Odile; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Malone; Shelley et Maurice Walsh, Peter et Nora Malone, ainsi que leurs enfants. Il laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Originaire de Lévis, Pierre vivait aux États-Unis depuis plusieurs années. Il était "Vice-President" chez Truist. Il était titulaire d'une Maîtrise en Systèmes technologiques / Sécurité de l'information de la East Carolina University et de deux Baccalauréats de l'École de Technologie Supérieure. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Revivre. La famille vous accueillera auà compter de 13h.Si vous désirez assister virtuellement aux funérailles, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site web au www.groupegarneau.com le samedi 11 novembre à 15h, en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".