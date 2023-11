«Ça arrive à un bon moment dans ma vie» - Kanen

La chanteuse innue Kanen a souvent tendance à remettre son style musical en question, mais les deux Félix qu’elle vient de remporter à l’ADISQ lui confirment qu’elle est sur la bonne voie.

«J’ai tout appris par moi-même, je ressentais donc beaucoup d’incertitude à savoir si je devais suivre mon instinct ou bien si je devais me conformer aux codes et aux tendances», soutient Kanen, qui a quitté le dernier Gala de l’ADISQ avec les statuettes de Révélation et d’Artiste autochtone de l’année.

«Ça me confirme que mon gut feeling était bon et ça arrive à un bon moment dans ma vie», se réjouit-elle, au lendemain de sa récolte à la Place des Arts de Montréal.

À la mode des Innus

Originaire de Uashat Mak Mani-utenam, communauté innue située près de Sept-Îles sur la Côte-Nord, Kanen a grandi dans un amour de la musique qui était loin d’être teinté par la soif de succès.

«Peu importe dans quelle maison tu allais, tout le monde jouait de la guitare et chantait, se souvient-elle. C’était toujours dans un esprit de partage, de plaisir et de rassemblement», explique celle qui a assisté à ses premiers spectacles lors du Festival Innu Nikamu de Mani-utenam, alors qu’elle était gamine.

C’est cet amour viscéral pour la musique et la création qui a poussé la chanteuse à suivre son instinct, comme l’ont fait Florent Vollant et le groupe Maten avant elle.

Kanen n’était d’ailleurs pas la seule porte-couleurs de la Nation innue à prendre place dans la Salle Wilfrid-Laurier, dimanche soir. En fait, à l’exception du chanteur atikamekw Pako, tous les artistes autochtones en lice étaient des produits du Nitassinan – nom du territoire ancestral des Innus, qui s’étend de la Côte-Nord au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

«Je trouvais ça très émouvant; on vient presque tous de la même communauté et on a grandi avec les mêmes inspirations, mentionne-t-elle. On se soutient beaucoup dans nos carrières respectives et on se trouve chanceux de pouvoir faire ce qu’on fait, dans notre langue en plus», ajoute celle qui allie l’innu-aimun au français et à l’anglais dans ses créations.

Validée par ses idoles

Photo courtoisie, shuen_photo

Kanen a présenté, à quelques mois d’intervalle, en 2023, son premier album solo intitulé Mitshuap, ainsi que la version Deluxe de celui-ci. Pour ce faire, elle s’est entourée de Louis-Jean Cormier et de Safia Nolin; deux artistes qui lui ont ouvert les yeux sur la musique québécoise alors qu’elle était adolescente.

«C’est encore tout nouveau pour moi de collaborer avec des noms comme ceux-ci, laisse humblement tomber la chanteuse. J’en suis très reconnaissante et je me considère privilégiée, ils m’encouragent à rester curieuse dans mon processus.»