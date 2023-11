Ça coûte de plus en plus cher de s’occuper de son chien ou de son chat

Vous adorez votre chien ou votre chat, peu importe les coûts? L’inflation touche aussi nos compagnons à quatre pattes.

Plus d’un Québécois sur deux (52%) possède un chien ou un chat, selon un sondage Léger commandé en 2021 par l’Association des médecins vétérinaires du Québec (AMVQ). Nous aurions environ 3 250 000 compagnons à quatre pattes (plus de 2,1 millions de chats et plus de 1,1 million de chiens) qu’il faut nourrir, soigner et... cajoler.

Certains croient que la pandémie a moussé notre amour à leur égard. Ainsi, les adoptions à la SPCA de Montréal étaient en hausse de 28% l’an dernier, comparativement à l’année précédente.

Or, nos animaux de compagnie prennent de plus en plus de place sur nos relevés de carte de crédit. Ainsi, le prix de leur nourriture a augmenté de 9,5% en septembre 2022, comparé à septembre 2021, selon Statistique Canada.

Mais le budget annuel d’un animal de compagnie ne se limite pas à la nourriture. Il varie selon la race, l’âge et la condition physique.

Une facture salée

Il faut prévoir deux types de dépenses:

courantes: nourriture, litière pour chats, sacs de propreté pour chiens, gâteries;

variables: vétérinaire, toilettage, jouets, accessoires (bols, coupe-griffes, bac à litière...)

Plusieurs études se sont penchées sur le poids des animaux de compagnie sur les finances d’un ménage (voir tableau). Mais les dépenses imprévues peuvent se traduire par des surprises allant dans les milliers de dollars.

Un bon moyen de se protéger est de souscrire à une assurance pour animaux (Desjardins, Trupanion, Petsecure, Pet Plus Us). Or, 65% des Québécois en ignorent l’existence, selon la firme HelloSafe, qui ajoute que 16% des propriétaires d’animaux détiennent une telle protection.

La raison première qui motive ces assurés? Le tiers espère ainsi réduire les frais vétérinaires. Le prix d’une telle assurance varie selon l’animal et son âge: de 150$ à 400$ pour un chat, et de 470$ à plus de 1800$ pour un chien. Ce serait nettement moins cher chez Costco. La franchise varie entre 0$ et 1000$, et la couverture pour maladie ou accident couvre entre 80% et 90% des frais.

Une autre manière de financer les imprévus? L’ACEF des Basses-Laurentides suggère de créer un compte d’épargne (ou pourquoi pas un CELI) alimenté par de petits montants à chaque paie. Il est aussi possible d’amoindrir la facture vétérinaire en fréquentant le Centre hospitalier universitaire vétérinaire de l’Université de Montréal (450-778-8111 • bit.ly/3Mk4Q98).

Enfin, adopter en refuge certifié par ANIMA-Québec est avantageux. À Montréal et Laval, chiens et chats doivent être obligatoirement stérilisés et micropucés. À Québec, la stérilisation est obligatoire seulement pour les chats. Enfin, un minou qui ne sort jamais de la maison coûte moins cher à entretenir et à soigner.

Quelques coûts annuels



Chien Chat Vétérinaire (2 visites annuelles) De 1000$ à 1700$ De 750$ à 1600$ Stérilisation De 350$ à 400$ De 250$ à 350$ Vaccins De 60$ à 200$ De 56$ à 168$ Micropuce Autour de 70$ Autour de 50$ Soins dentaires (détartrage, polissage, radiographies) Environ 1400$ Environ 1200$ Nourriture De 450$ à 1000$ De 200$ à 550$ Litière - De 100$ à 300$ Assurance De 170$ à 1800$ De 150$ à 400$ Articles divers (collier, laisse, coupe-griffes, gamelle…) Environ 300$ Environ 250$ Permis municipal Entre 10$ et 20$ Entre 10$ et 20$

Conseils: