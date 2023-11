«C’est catastrophique ce qui se passe»

Dimanche dernier, au Gala de l’ADISQ, Ginette Reno a remporté le Félix de l’Album de l’année – Succès populaire. Pour son producteur, Nicolas Lemieux, la décision de ne pas diffuser C’est tout moi gratuitement sur les plateformes de streaming a été payante. «Arrêtons de mettre de la musique là-dessus, il y a d’autres façons de rejoindre les gens.»

Nicolas Lemieux et Mario Pelchat sont deux des producteurs de musique les plus influents en ce moment. Et ce sont d’ardents opposants à Spotify et compagnie. Le premier a décidé de ne pas offrir sur les plateformes de streaming ses différents projets, comme Harmonium symphonique, Riopelle symphonique, Bébé symphonique et l’album de Ginette Reno.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Le second a longtemps refusé de publier son catalogue, et celui de ses artistes comme 2Frères et Paul Daraîche, sur ces plateformes. Mais durant la pandémie, parce que les magasins de disques étaient fermés et que sa compagnie MP3 Disques avait été vendue à Musicor, il a consenti à diffuser ses albums sur Spotify. Aujourd’hui, on sent qu’il n’est pas en paix avec cette décision.

«Je suis toujours contre [les plateformes de streaming], indique Mario Pelchat. Mais la boîte ne m’appartient plus. Mon prochain album, je pourrais proposer à la maison de disques de ne pas le mettre en streaming, mais je ne suis pas vraiment certain que c’est leur modèle.»

«Les gens sont au rendez-vous»

Nicolas Lemieux, lui, a décidé d’aller pleinement à contre-courant. Et sa décision fonctionne très bien avec ses projets. Alors que les albums peinent à se vendre depuis plusieurs années, le producteur mentionne fièrement avoir écoulé plus de 155 000 exemplaires d’Harmonium symphonique, qui est vendu sur CD, vinyle ou en téléchargement numérique.

Photo Martin Alarie

Le dernier disque de Ginette Reno, disponible uniquement dans les pharmacies Jean Coutu, approche les 60 000 ventes.

«On dit qu’on ne vend plus d’albums, j’ai prouvé le contraire, mentionne Nicolas Lemieux. Je suis peut-être un dinosaure, je ne sais pas. Je pense que je me suis adapté. [...] J’ai décidé de ne pas offrir mes albums sur des plateformes comme Spotify, de faire un modèle différent et d’aller à la rencontre des gens. Et les gens sont au rendez-vous. Quand tu offres quelque chose de qualité, ils achètent l’album.»

«On ne peut pas se battre contre la planète dans notre petit marché au Québec, poursuit-il. [...] Je comprends que tout le monde trippe sur Spotify, mais ça ne nous amène rien. Zéro.»

Des amuseurs publics

Le producteur va même jusqu’à dire qu’il ne croit pas au modèle du streaming. «Ce n’est pas vrai qu’on bâtit des artistes toune par toune. Ça ne marche pas de même. Aujourd’hui, on consomme et on jette vite à cause de Spotify et Apple Music. [...] Tout le monde met ça gratuitement là-dessus et tout le monde reçoit des pinottes. On dévalorise la valeur du travail. C’est triste quand tu penses à ça.»

Mario Pelchat abonde dans le même sens que son collègue. «Je ne peux pas concevoir que ces plateformes-là se servent de nos créations, qu’on leur cède nos catalogues et qu’on ne soit pas rémunéré à notre juste valeur. Pour moi, c’est un non-sens. Ce n’est plus intéressant du tout d’écrire des chansons.»

«On dirait qu’on a mis dans la tête des gens que la musique devait être gratuite et que nous, on était des saltimbanques et des amuseurs publics, poursuit-il. Ça n’a pas d’ostie de bon sens! Ça en est risible.»

La solution se trouve ici

Quelle est la solution, dans ce cas-ci? Pour Mario Pelchat, les plateformes de streaming pourraient d’abord augmenter le coût de leur abonnement mensuel, ce qui permettrait de mieux payer les ayants droit. «Quand j’étais jeune et que j’achetais des disques, ça me coûtait certainement 100$ par mois. Ça faisait partie de mon budget. Maintenant, pourquoi ça coûterait juste 10$ par mois?»

Il faudrait aussi que ces compagnies paient les artistes en fonction des territoires et non pas juste les gros joueurs. «Ça n’a pas de sens que ce soit juste le plus gros qui soit payé. Il n’y a pas juste Drake», dit Mario Pelchat.

Nicolas Lemieux croit quant à lui que la solution vient de chez nous, au Québec. «Arrêtons de regarder à l’extérieur. On a des travailleurs, on a des start-ups, on a plein d’outils pour faire [une nouvelle plateforme].»

«Ce modèle-là ne fonctionne pas»

«Quand je suis arrivé dans la musique au début des années 1990, on savait que ça s’en venait, des trucs comme on a vu avec Napster. Aujourd’hui, on dirait qu’on est encore au même point qu’en 1995. À un moment donné, on a tout essayé. Ce modèle-là [le streaming] ne fonctionne pas. Je pense que ça prendrait vraiment une réflexion. C’est sûr que le gouvernement et le ministère de la Culture ont un rôle à jouer là-dedans.»

Mario Pelchat se préoccupe des jeunes artistes qui veulent vivre de la musique aujourd’hui. «Si je commençais ma carrière en 2023, je serais inquiet et découragé pour mon avenir. Je me dirais que je ne peux même pas espérer gagner ma vie là-dedans. [...] Quand j’étais jeune, qu’on faisait un disque et qu’on commençait à tourner à la radio, on commençait à avoir des revenus et on pouvait espérer se bâtir un patrimoine. On pouvait espérer s’acheter une maison et fonder une famille, être payé pour le travail qu’on faisait. Aujourd’hui, un artiste est obligé d’avoir une job à côté. Ça n’a pas de sens.»