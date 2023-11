Championnat canadien de soccer féminin: bon départ pour le Rouge et Or qui atteint la ronde des médailles

Le Rouge et Or de l’Université Laval a amorcé sur le bon pied le championnat canadien de soccer féminin en disposant cet après-midi à Kingston des Mustangs de Western par la marque de 2-0 pour ainsi atteindre le carré d’as du tournoi.

Médaillées d’argent à Québec en 2022 et championnes provinciales, les protégées de David Desloges ont rapidement affiché leurs couleurs en marquant dès la 4e minute par l’entremise de Mathilde Rousseau.

Le pointage est demeuré inchangé jusqu’aux arrêts de jeu alors que la joueuse par excellence du RSEQ Daphnée Blouin a doublé l’avance du Rouge et Or. Aucun but n’a été marqué en deuxième demie. Le jeu blanc a été porté à la fiche d’Anne-Marie Laroche.

«Ce but marqué tôt dans la rencontre a fait du bien et enlevé de la pression, a mentionné Desloges. Western a toutefois réagi vite et en force pour nous bousculer pas mal pendant le reste de la demie en nous pressant profondément dans notre territoire, mais nous avons été en mesure de renverser la situation dans les dernières minutes pour se créer une chance de marquer.»

Avec cette victoire, le Rouge et Or atteint le carré d’as des nationaux pour une troisième année consécutive et affrontera le vainqueur du match entre les Spartans de Trinity Western et les Gaels de Queen’s qui sont l’équipe hôtesse, jeudi à 18 h 30.

Blanchi au banquet

Le Rouge et Or a été blanchi, mercredi, alors que se déroulait le banquet du championnat. Aucun prix majeur pour les championnes du RSEQ.

Joueuse par excellence sur la scène québécoise, Blouin a été sélectionnée sur la première équipe d’étoiles alors qu’Elsa Lessard a été choisie sur la seconde constellation. Recrue par excellence du RSEQ, Florence Thibeault a été choisie sur l’équipe d’étoiles des recrues.

Est-ce une motivation supplémentaire d’avoir été blanchi au banquet? «Ce n’est pas passé dans nos esprits, a souligné Desloges. Quand nous avons quitté la salle, le trophée était sur la table et le sentiment général des filles était que nous étions ici pour gagner le gros trophée.»

De leur côté, les Carabins de l’Université de Montréal ont aussi atteint la demi-finale en vertu d’une victoire de 2-0 face aux X Women de St.Francis Xavier. Sixièmes favorites aux nationaux, les Carabins sont les championnes nationales en titre. Elles affronteront les Thunderbirds de UBC en demi-finale.