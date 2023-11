Championnat canadien universitaire de cross-country : Jean-Simon Desgagnés prêt pour la dernière danse

À peine de retour des Jeux panaméricains avec l’or au cou, Jean-Simon Desgagnés n’a pas fini de courir. Après le Chili, c’était direction London, en Ontario, où il fera partie de la délégation du Rouge et Or qui prend part au championnat universitaire canadien de cross-country, dimanche.

Celui qui a remporté samedi dernier son épreuve de prédilection, le 3000 m steeple, en 8 min 30,14 s, est revenu à Québec dans la nuit de dimanche à lundi.

Pas question, malgré l’immense dose d’émotions vécue à Santiago et la fatigue inévitable qui s’ensuit, de mettre une croix sur le championnat U Sports, son dernier en carrière.

«Je ne suis pas vraiment redescendu sur terre encore. Le fait de rejoindre l’équipe m’a refait monter d’un autre cran. Je suis encore sur un high et je vais le vivre à fond. On a une équipe ultra solide, autant chez les gars que les filles.

«On s’en va avec de gros objectifs et on ne se cachera pas que notre but avec l’équipe masculine c’est de se hisser sur la première marche du podium. C’est ma dernière saison et on va essayer de finir sur une bonne note pour aller danser la dernière danse», a-t-il lancé dans le traditionnel vent arctique du PEPS, avant de sauter dans l’autocar avec ses coéquipiers.

Un bel exemple

L’entraîneur du Rouge et Or, Félix-Antoine Lapointe, ne cache pas que le fait de compter sur un athlète décoré sur la scène internationale n’est pas coutume au niveau universitaire et que la présence de Desgagnés exerce un impact positif.

«C’est un peu atypique. Avoir un athlète de ce calibre dans un alignement universitaire, c’est hors norme. Le parcours de Jean-Simon est particulier mais l’objectif principal en est un d’équipe et Jean-Simon se mêle bien à tout ça. C’est un bel exemple pour les jeunes qui suivent», a-t-il expliqué.

Un moment spécial

Pour sa part, Desgagnés, qui a aussi terminé huitième au championnat du monde en août, ne s’imaginerait nulle part ailleurs que sur le gazon de London, malgré toutes les récentes accolades en steeple.

«Je prends cette compétition vraiment au sérieux. J’ai planifié ma saison avec ces deux gros objectifs là, les Panam et le championnat canadien. Que ce soit une compétition internationale ou universitaire, au bout du compte, l’importance c’est celle que toi-même tu y accordes. Je veux aller là avec toute la hargne que je peux avoir. Courir avec ces gars-là, ce sera toujours spécial dans mon cœur. Ça va au-delà de soi.

«Le 3000 m steeple, c’est ce que je fais de mieux, c’est ma zone de confort. Là, je m’en vais me tester sur le gazon et je pense que je peux tirer mon épingle du jeu. Il va falloir que j’aille creuser dans toutes mes ressources. Je sais que ce n’est pas parce que j’arrive des Panam que ce sera une partie de plaisir», a-t-il fait valoir.

Chances de podium

Si les hommes du Rouge et Or sont identifiés comme grands favoris pour regagner le titre canadien conquis en 2021, les dames sont doubles championnes en titre et n’entendent pas céder le pas sans se battre.

«Ce sera une grosse commande de défendre le titre, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. L’objectif est de continuer une séquence de podiums sur la scène nationale et un podium, ça peut être bronze, argent ou or. On peut toujours causer la surprise», a noté Lapointe.