LNH: Connor Bedard en met plein la vue face au Lightning

Grâce à une performance spectaculaire de quatre points, dont deux buts, du prodige Connor Bedard, les Blackhawks de Chicago se sont offert une victoire de 5 à 3 face au Lightning de Tampa Bay, jeudi soir.

En toute fin de première période, le premier de classe du plus récent encan amateur de la Ligue nationale de hockey a réceptionné la passe de Nick Foligno avant de déjouer du revers Jonas Johansson. Voyez les faits saillants de Connor Bedard ci-dessus.

Avec ce filet, Bedard est devenu le plus jeune joueur de l’histoire des Blackhawks à inscrire au moins deux buts dans un même match. Avant cela, il avait avait déjà amassé un but et une mention d’aide. Il s’est ensuite fait complice du but de Corey Perry lors des premiers instants du second engagement.

Ce dernier effectuait d’ailleurs son retour au Amalie Arena pour la première fois depuis l’échange qui l’a amené avec l’organisation de l’Illinois.

Les choses avaient pourtant bien commencé pour la troupe de Jon Cooper, prenant les devants 1 à 0 grâce à Anthony Cirelli tandis que 3 min 20 s s’étaient écoulés lors de l’engagement initial. Nikita Kucherov avait répliqué à l’égalisation de Bedard, mais ce fut Steven Stamkos, en troisième période, qui a été le dernier joueur des «Bolts» à faire scintiller la lumière rouge dans le match.

Les «Hawks» croiseront le fer avec les Panthers dimanche. Quant au Lightning, il accueillera les Hurricanes de la Caroline, samedi.

Les Canucks déroulent encore

Malgré une nette domination des Sénateurs d’Ottawa au chapitre des tirs, Casey DeSmith a fermé la porte en réalisant 28 arrêts sur 30 lancers, permettant aux Canucks de Vancouver de s’imposer 5 à 2 au Canadian Tire Centre.

Une fois de plus, le club ottavien n’a pas abandonné en revenant de l’arrière après avoir été mené 2 à 0 au bout de trois minutes de jeu, grâce à Drake Batherson et Artem Zub.

Néanmoins, la franchise de la Colombie-Britannique ne s’est pas laissé abattre par ce retour des favoris locaux, inscrivant trois filets sans riposte, en route vers la victoire. Dans ce gain, Elias Pettersson a continué à en mettre plein la vue, faisant scintiller la lumière rouge une fois, en plus d’ajouter deux mentions d’aide.

La vedette suédoise a maintenant 24 points en 13 matchs.

Ilya Mikheyev a propulsé la rondelle à deux reprises dans le filet d’Anton Forsberg. J.T. Miller et Brock Boeser ont été les deux autres buteurs pour les Canucks.

Un tour du chapeau pour Charlie Coyle

Grâce à trois buts de l’attaquant Charlie Coyle, les Bruins de Boston ont enregistré un 11e gain en 13 joutes cette saison, battant les Islanders de New York par la marque de 5 à 2.

Le numéro 13 de la formation du Massachusetts a complété son tour du chapeau en toute fin de match dans un filet désert.

La troisième période a tout simplement été fatale pour les Islanders. Malgré l’égalisation pour ramener le pointage à 2 à 2 après 2 min 50 s lors du dernier engagement, le but de David Pastrnak moins de 60 secondes après leur aura tout simplement scié les jambes.

Ce filet s’est d’ailleurs révélé être le but gagnant dans ce duel.

Les Bruins affronteront le Canadien de Montréal, samedi soir au Centre Bell.