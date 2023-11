À TVA Sports: une chance en or pour le Canada à la Coupe Billie Jean King

Le Canada pourrait se qualifier pour les demi-finales de la Coupe Billie Jean King, jeudi, la formation unifoliée affrontant la Pologne lors d'une rencontre de la phase de groupe, à Séville, en Espagne.

La rencontre est présentée à TVA Sports en ce moment.

Dans le premier duel du jour, Marina Stakusic a encore impressionné, surmontant un retard pour disposer de Magdalena Frech en trois manches de 4-6, 7-5 et 6-3. L'affrontement suivant mettra aux prises Leylah Fernandez à Magda Linette. Par la suite, un match de double est prévu, Fernandez et Gabriela Dabrowski ayant rendez-vous avec Katarzyna Kawa et Weronika Falkowska.

La veille, le Canada vaincu l'Espagne 3-0. Le tournoi à la ronde des finales de la Coupe BJK comprend quatre groupes. La meilleure formation de chaque groupe obtiendra son billet pour le carré d'as. Le Canada se trouve dans un groupe avec l'Espagne et la Pologne. Ainsi, une victoire jeudi lui permettrait de s'assurer du sommet du groupe C.

La formation canadienne est formée des Québécoises Leylah Fernandez et Eugenie Bouchard ainsi que de Stakusic, Rebecca Marino et Gabriela Dabrowski.

La Pologne ne peut compter dans ses rangs la première joueuse mondiale, Iga Swiatek. Elle est représentée par Linette, Frech, Kawa, Weronika Falkowska et Martyna Kubka.