ROBERGE, Brent



À l'Hôpital régional de Portneuf, le 30 octobre 2023, à l'âge de 67 ans, est décédé monsieur Brent Roberge, époux de dame Johanne Parent Roberge, fils de feu monsieur Germain Roberge et de feu dame Freda Gray. Il demeurait à St-Raymond. La famille recevra les condoléances en l'église Saint-Bartholomew située au 2327, Grand Rang, St-Raymond, QC, G3L 4J4,de 9h30 à 11h.Outre son épouse, monsieur Roberge laisse dans le deuil ses enfants: Jessica (Thierry Jean-Pierre) et Jennifer (Carlos Chang); ses petits-enfants: Jasmine, Kenya, Mayson, Keeyon; ses frères et soeurs: Heather (Roger Beaumont) et Darcy (feu Francine Paquet); ses neveux et nièces: Mélanie (Philippe Doré), Christina (Jean Philippe Morasse), Sandy et Tim ainsi que plusieurs, cousins, cousines, ami(e)s, voisins et collègues de travail. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital régional de Portneuf, le Centre intégré de cancérologie de Québec et le Dr Gilles Hamel pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer. https://cancerquebec.ca/