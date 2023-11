GOULET, Égide



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 21 octobre 2023, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Égide Goulet, époux en premières noces de feu dame Jeannette Ménard et en secondes noces de feu dame Suzanne Vigneault. Il était le fils de feu dame Odélia Filion et de feu monsieur Joseph Louis Goulet. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule jeudi 16 novembre 2023 de 14h à 17h et de 19h à 21h. La famille vous accueillera dans l'église à compter de 9h30 pour recevoir vos condoléances. Il laisse dans le deuil ses enfants : Réjean (Luce Plamondon), Daniel (Louise Beaudoin), Marie-France, Jean-Marc (Danielle Lavoie), Johanne (François Marceau), feu Michel (Marie-Claude Miville) et Martin Robitaille (Valérie Renauld); ses petits-enfants; ses arrière-petits-enfants; ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.