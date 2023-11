LEPAGE, Imelda



Profondément attristés, nous vous faisons part du décès de dame Imelda Lepage, fille de feu Laurent Lepage et feu Imelda Fournier, épouse de monsieur Denis Lemay, survenu à l'Hôpital Laval, le 5 octobre 2023, elle était âgée de 83 ans. Les familles Lepage et Lemay vous accueilleront à la maison funérairedès 10h. Ceux ou celles qui ne pourront être présents, peuvent se joindre virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône "Diffusion web" indiquée sur l'avis de décès du site web Beaudoin Ferland Dupuis. Elle laisse dans le deuil : Jacques Lepage, Laurent Lepage, Bernard Lepage sa fille Marie-Noël, Francine Lepage et Yvan Courchesne, Lise Lepage et Natalie Plante, Christiane Létourneau belle-soeur, Jean-Guy Lemay beau-frère. Elle rejoint les membres défunts de sa famille : Yvonne et Napoléon Morissette, abbé Marius prêtre, Jean-Marie Lepage et Thérèse Bédard, Roger, Janine, Marcel et Françoise Hébert, Rosette Plaisance belle-soeur. La famille Lemay : Gaétane feu Marcel Preston, Marielle feu Patrick Demers, Jacqueline feu Louis Vaudreuil, Laurie et Pierre Morin, Bruno et Louisette Dubois. Sont également affligés dans le deuil plusieurs neveux et nièces des familles Lepage et Lemay, ainsi que de nombreux amis. La famille tient sincèrement à remercier le personnel soignant de l'unité des soins de l'Hôpital Laval pour leur présence attentive et dévouée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Paroisse St-Laurent Rivière-du-Chêne (Communauté Sainte-Croix), des formulaires seront disponibles sur place.